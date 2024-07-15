Северная Македония и Республика Сербская обратились к Сербии из-за лесных пожаров

На фоне пожаров, вызванных летней жарой, Северная Македония и Республика Сербская, входящая в состав Боснии и Герцеговины, в понедельник попросили у Сербии пожарные вертолеты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что Белград по телефону получил просьбу о помощи от Северной Македонии. В воскресенье северомакедонское правительство объявило чрезвычайное положение на месяц из-за пожаров.

Республика Сербская также обратилась к Белграду с просьбой предоставить пожарный вертолет, чтобы локализовать крупный пожар в районе Гачко на юге, вблизи Черногории.

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"Я думаю, что у нас достаточно возможностей, чтобы помочь двум странам", – сказал Дачич в заявлении в понедельник.

На прошлой неделе на Балканах царила жара – в большинстве стран региона зафиксировали температуры выше 39 градусов по Цельсию.

Пожарные Северной Македонии сейчас борются с 17 лесными пожарами в засушливых и горных районах в центральной и южной частях страны.

Премьер-министр Христиан Мицкоский сообщил, что вскоре прибудет помощь из Словении, Турции, Сербии и Черногории.

На вооружении сербской армии и полиции сейчас находятся около десятка вертолетов, которые могут быть использованы для тушения пожаров – в частности два специализированных Ка-32.

Ожидается, что Италия также столкнется с невыносимой жарой – температура достигнет 45 градусов по Цельсию. За последние дни от жары там умерли четыре человека.

Крайне высокие температуры царят также в Греции, Франции, Испании, Польше и Украине.

А в Румынии из-за сильной жары количество звонков на номер службы экстренной помощи достигло почти 100 тысяч.