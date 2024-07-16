Через пожежі у Болгарії і Північній Македонії ЄС активував свій спецмеханізм

ЄС залучив свій Механізм цивільного захисту у відповідь на термінові прохання про допомогу в боротьбі з сильними лісовими пожежами від Північної Македонії і Болгарії.

Про це повідомили у Генеральному директораті ЄК з питань цивільного захисту та операцій з надання гуманітарної допомоги, пише "Європейська правда".

Північна Македонія отримає на допомогу 1 гелікоптер від Сербії, 2 гелікоптери від Словенії, 2 літаки і 1 гелікоптер від Туреччини, а також 1 літак з пожежного флоту ЄС з Хорватії.

Болгарія також отримає 2 гелікоптери з Чехії, один з них – з пожежного флоту ЄС.

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Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації продовжує уважно стежити за ситуацією, забезпечуючи швидке розгортання подальшої допомоги в разі потреби.

Цього літа Єврокомісія зібрала спеціалізований флот пожежних літаків та гелікоптерів і заздалегідь розмістила пожежників по всій Європі.

556 пожежників з 12 країн розміщені в ключових точках Європи цього літа, таких як Франція, Греція, Португалія та Іспанія, готові допомогти місцевим пожежним бригадам.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на тлі пожеж, спричинених літньою спекою, Північна Македонія попросила про пожежні вертольоти, зокрема, у Сербії.

А в Румунії через сильну спеку кількість дзвінків на номер служби екстреної допомоги сягнула майже 100 тисяч.