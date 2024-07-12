Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, отмечая итоги саммита НАТО в Вашингтоне, призвал власти Грузии "откорректировать компас", в противном случае будет потерян даже ее европейский путь.

Об этом Ауштрявичюс написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Евродепутат обратил внимание на то, что впервые с 2008 года из декларации саммита Альянса исчезло упоминание о намерении Грузии вступить в НАТО.

"Это совпадает с обещанием правящей партии страны победить "либеральный фашизм". Я призываю руководство Грузии откорректировать свой компас, иначе даже европейский путь будет потерян", – отметил Ауштрявичюс.

Реклама:

First time since 2008 the reference to Georgia’s intention to join #NATO went missing. It coincides with country’s ruling party promise to defeat “liberal fasism”. I call on #Georgia leadership to correct its compas otherwise even the European path will be missed pic.twitter.com/y4OY0rKOn3 – Petras Austrevicius (@petras_petras) July 12, 2024

Грузинские СМИ ранее также обратили внимание, что впервые за 16 лет в итоговом коммюнике, принятом в рамках юбилейного 75-го саммита НАТО, Грузия упоминается лишь один раз – в призыве к России вывести свои войска "из Молдовы и Грузии".

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили раздраженно отреагировал на принятую на саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне декларацию. Он сказал, что Грузия опережает НАТО по уровню развития демократии.

Отношения Грузии и Запада в последние месяцы резко ухудшились, прежде всего после принятия так называемого закона об "иноагентах", который раскритиковали из-за антидемократичности и сходства с российским.

В конце июня лидеры ЕС заявили о временной приостановке процесса вступления Грузии.

Недавно посол ЕС в Грузии объявил о замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора Грузии, а США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.