Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, отмечая итоги саммита НАТО в Вашингтоне, призвал власти Грузии "откорректировать компас", в противном случае будет потерян даже ее европейский путь.

Об этом Ауштрявичюс написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Евродепутат обратил внимание на то, что впервые с 2008 года из декларации саммита Альянса исчезло упоминание о намерении Грузии вступить в НАТО.

"Это совпадает с обещанием правящей партии страны победить "либеральный фашизм". Я призываю руководство Грузии откорректировать свой компас, иначе даже европейский путь будет потерян", – отметил Ауштрявичюс.

