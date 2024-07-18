Шольц говорит о необходимости нового договора о контроле над вооружениями

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости диалога по новому диалогу о контроле над вооружениями.

Заявление главы правительства Германии приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Шольц отметил, что в долгосрочной перспективе должны быть вновь заключены соглашения о разоружении с Россией.

"Все, что мы делаем, должно привести к тому времени, когда мы снова сможем говорить о контроле над вооружениями между крупными мировыми державами", – сказал он.

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В то же время канцлер напомнил, что РФ вышла из всех договоров о разоружении, и Германия должна реагировать на это.

"Вот почему мы должны быть настолько сильными, чтобы никто на нас не напал", – добавил он.

Напомним, в прошлом году Россия объявила о своем намерении выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В НАТО осудили это решение, заявив, что оно подрывает евроатлантическую безопасность.

Стоит отметить, что в этом году во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что США и Германия договорились о размещении, среди прочего, ракет "Томагавк" в Германии с целью усиления сдерживания и защиты своих партнеров по НАТО.

Шольц ранее приветствовал план по размещению американских ракет дальнего радиуса действия в его стране, отметив, что это решение "идеально вписывается в стратегию безопасности немецкого правительства".