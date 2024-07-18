Шольц каже про необхідність нового договору про контроль над озброєннями

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність діалогу щодо нового діалогу про контроль над озброєннями.

Заяву очільника уряду Німеччини наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Шольц зазначив, що в довгостроковій перспективі мають бути знову укладені угоди про роззброєння з Росією.

"Все, що ми робимо, повинно привести до того часу, коли ми знову зможемо говорити про контроль над озброєннями між великими світовими державами", – сказав він.

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Водночас канцлер нагадав, що РФ вийшла з усіх договорів про роззброєння, і Німеччина повинна реагувати на це.

"Ось чому ми повинні бути настільки сильними, щоб ніхто на нас не напав", – додав він.

Нагадаємо, у травні минулого року Росія оголосила про свій намір вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). У НАТО засудили це рішення, заявивши, що воно підриває євроатлантичну безпеку.

Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписантки, включаючи танки, артилерію, вертольоти та літаки.

Цього року під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Шольц раніше привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні, зазначивши, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".