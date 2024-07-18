Зеленский предостерег от "мирных переговоров" за спиной Украины, намекнув на Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны сохранить единство в вопросе поддержки Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Украинский лидер предупредил, что лидер РФ Владимир Путин может попытаться сблизиться с отдельными странами или партиями, пытаясь подорвать единство среди европейских стран.

По его словам, он может попытаться соблазнить, оказать давление или шантажировать, чтобы кто-то из европейских лидеров предал остальных.

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"Каждый выбирает сам, как действовать и какое наследие оставить. Но если кто-то в Европе пытается решать вопросы за спинами других или даже за счет кого-то другого, скажем, Украины или других стран, то почему в таком случае нам вообще нужно обращать внимание на таких людей? ЕС и НАТО могут решить вопрос без таких людей", – отметил Зеленский.

Президент ранее заявил, что не считает, что Орбан может быть посредником в мирном урегулировании между Украиной и Россией.

Также он говорил, что венгерский премьер не имеет достаточного влияния для ведения "переговоров о прекращении войны" в Украине.

По данным СМИ, государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита в Россию.

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