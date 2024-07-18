Зеленський застеріг від "мирних перемовин" за спиною України, натякнувши на Орбана

Президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни зберегти єдність у питанні збереження підтримки Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Український лідер попередив, що лідер РФ Владімір Путін може спробувати зблизитися з окремими країнами або партіями, намагаючись підірвати єдність серед європейських країн.

За його словами, він може спробувати спокусити, чинити тиск або шантажувати, щоб хтось із європейських лідерів зрадив решту.

Реклама:

"Кожен вибирає сам, як діяти, та яку спадщину залишити. Але якщо хтось в Європі намагається вирішувати питання за спинами інших або навіть за рахунок когось іншого, скажімо, України чи інших країн, то чому в такому разі нам узагалі потрібно звертати увагу на таких людей? ЄС та НАТО можуть вирішити питання без таких людей", – зазначив Зеленський.

Президент раніше заявив, що не вважає, що Орбан може бути посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією.

Також він казав, що угорський прем'єр не має достатнього впливу для ведення "переговорів про прининення війни" в Україні.

За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.

Читайте також: Непокараний Орбан: як Угорщина "на чолі" ЄС ламає правила у переговорах про Україну.