Зеленський пояснив, чому Орбан не може бути посередником між Україною та Росією

Президент Владимир Зеленский не считает, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан может быть посредником в мирном урегулировании между Украиной и Россией.

Об этом он сказал на совместном брифинге с Дональдом Туском в Варшаве в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что не знал о планах Виктора Орбана посетить Москву сразу после визита в Киев.

"Что касается премьер-министра Орбана. Он был в Киеве, после этого полетел в Москву, я не знал о том, что он летит в Москву, это его независимый выбор", – сказал президент.

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Говоря о том, может ли венгерский премьер быть посредником между Украиной и Россией, президент сказал, что посредниками могут быть "только серьезные сильные союзы, весь мир может заставить Россию остановить эту войну".

"Это не о посредничестве. Это о возможностях. У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию, или Россия и Путин зависят от этого. Или у тебя очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее, чем российская. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки такая страна, я думаю, Китай такая страна, и я думаю Евросоюз – не какая-то одна страна ЕС, нет, а весь Евросоюз – это действительно может быть такая посредническая миссия", – сказал глава государства.

Он добавил, что Путин не уважает тех, кто слаб, и даже если он встречается с тем или иным государством, это не значит, что он хочет закончить войну.

Глава польского правительства Дональд Туск на фоне так называемой "мирной миссии" Виктора Орбана заявил, что никто не имеет права без Украины решать вопросы мирного урегулирования с Россией, а также вести переговоры о европейской политике без одобрения ЕС.

Напомним, Виктор Орбан после поездки в Москву рассказал, как до последнего скрывал эти планы от западных союзников, и пообещал больше "неожиданных встреч" в ближайшее время.

После этого стало известно о его визите в Пекин на переговоры с главой Китая по Украине.

В ЕС единодушно заверили, что Орбан не ведет переговоры от имени Европейского Союза, а проводит их в рамках двусторонних отношений.

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