СМИ узнали, какие наказания обсуждают в ЕС для "миротворца" Орбана

Государства Европейского Союза рассматривают различные варианты наказаний для Венгрии из-за несогласованного визита ее премьер-министра Виктора Орбана в Россию, в частности лишение Будапешта председательства в Совете ЕС.

Об этом издание Financial Times узнало от дипломатических источников в ЕС, сообщает "Европейская правда".

По информации FT, "многие страны-члены ЕС" обсуждают возможность бойкота традиционных неформальных министерских встреч, которые состоятся в Венгрии во время ее председательства. Некоторые из них, которые состоялись с начала июля, уже бойкотировали.

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Меньшая группа государств Евросоюза также начала неформальные дискуссии о том, "как использовать договор о ЕС, чтобы ограничить Орбану пространство для маневра во время председательства", говорится в материале.

Среди прочего, некоторые чиновники ЕС в частном порядке обсуждали возможность лишения Венгрии председательства в Совете Евросоюза, о чем ранее писала и "ЕвроПравда".

"Институты ЕС не должны были попасть в ловушку Орбана. Законодательство ЕС должно использоваться для защиты союза", – сказал Financial Times европейский дипломат на условиях анонимности.

В свою очередь министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала FT, что действия Орбана стали весомым аргументом в пользу устранения единодушия в принятии решений в ЕС, особенно по вопросам внешней политики.

По ее словам, Орбан должен понять, что страны не могут быть "абстрактными, нейтральными наблюдателями" войны России против Украины и что все стороны должны четко определить свою позицию.

Ранее ряд европейских лидеров раскритиковали "миротворческий" визит Виктора Орбана в Москву. Юридическая служба Евросоюза установила, что переговоры венгерского премьера с Путиным противоречит договорам ЕС.

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