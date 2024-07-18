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Вучич встретился с Зеленским и рассказал, как важен для него мир

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Новости — Четверг, 18 июля 2024, 17:09 — Олег Павлюк

Президент Сербии Александар Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Об этом оба лидера сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В посте в Instagram Вучич сказал, что во время "хорошей встречи" с Зеленским обсудил "все вызовы и важные вопросы, как для Сербии и Украины, так и для Европы и мира".

"Я подчеркнул важность восстановления мира и стабильности на нашем континенте и повторил, что этого можно достичь только путем диалога и политических решений", – добавил он.

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Допис, поширений Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Украинский президент в свою очередь сказал, что с президентом Сербии обсудил "вопросы безопасности и развития двусторонних отношений", а также поблагодарил за участие в первом Глобальном саммите мира.

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Предыдущая встреча Зеленского и Вучича состоялась в феврале этого года на полях саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Албании.

Непростые отношения между Украиной и Сербией обозначены тем, что Белград является традиционным союзником России на Балканах.

Сербская сторона отказывается поддерживать санкции ЕС против Москвы, но, по неофициальной информации, через посредников продает Украине оружие.

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Сербия Зеленский
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