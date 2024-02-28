Зеленский рассказал о встрече с Вучичем
Среда, 28 февраля 2024, 20:19
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" встретился также с президентом Сербии Александаром Вучичем, известным симпатиями к России.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили на официальных страницах Зеленского.
Зеленский отметил, что поблагодарил Вучича за поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины, предоставленную гуманитарную и финансовую поддержку и приют для украинцев, которые решили поехать туда после начала полномасштабной войны.
"Отметил важность участия Сербии в реализации "формулы мира". Мы скоординировали дальнейшие контакты с целью расширения глобальной поддержки формулы. Проинформировал Президента Вучича о текущей ситуации на фронте. ", – рассказал Зеленский.
Он добавил, что говорили также о "политических вызовах и вызовах безопасности в Восточной Европе".
В то же время Вучич заявил, что настоял на исключении упоминаний о санкциях против России из итоговой декларации саммита.
На полях саммита Зеленский встретился также с президентом Черногории и премьером Хорватии, с последним говорили в том числе о сотрудничестве в производстве оружия.
Напомним, на днях между Сербией и Хорватией произошла дипломатическая перепалка из-за позиции относительно войны России против Украины.
В середине февраля Вучич похвастался очередной партией оружия от России.