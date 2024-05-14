Кулеба рассказал, чем Сербия может помочь Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Сербию заявил, что Киев ожидает от Белграда предоставления гуманитарной помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью N1.

По его словам, он ожидает услышать от представителей правительства Сербии, что они могут сделать, чтобы помочь Украине в рамках базовой гуманитарной помощи.

"Если вы помогаете Украине восстановить энергосистему, вы просто помогаете школам, больницам и жилым домам обеспечить электроэнергией, отоплением и горячей водой зимой... Никакой политики в этом нет. Это чистая гуманитарная помощь", – отметил Кулеба.

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Глава МИД добавил, что ценит возможность обсудить с лидерами Сербии проблемы, волнующие обе страны.

"Но мы сделаем акцент на гуманитарном сотрудничестве, чтобы лучше понимать друг друга и помнить обо всем, что объединяет украинцев и сербов", – подчеркнул он.

"Мы будем заниматься развитием торговли и, конечно, вопросом, как Сербия может помочь нам преодолеть эти ужасные трудности, с которыми мы сталкиваемся из-за российских ракетных атак", – резюмировал Кулеба.

Сообщалось, что первая леди Украины Елена Зеленская вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой прибыли в Белград в воскресенье, что стало первым визитом украинского чиновника в Сербию с начала полномасштабной агрессии России.

Во время встречи глава МИД поблагодарил президента Сербии за согласие провести украинско-сербский бизнес-форум, а также возобновить работу сербского посольства в Украине впервые с марта 2022 года.

Встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой провел и премьер-министр Сербии Милош Вучевич, во время которой заверил в уважении к территориальной целостности Украины.

Сербия, союзница РФ на Балканах, неоднократно осуждала вторжение России в Украину в ООН и на других международных форумах, но отказалась присоединиться к международным санкциям против Кремля.

С 2022 года сербский президент Вучич трижды встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским во время международных мероприятий за рубежом, последний раз – на саммите "Украина – Балканы" в Тиране в феврале.

Во время этого саммита Вучич настоял на исключении упоминаний о санкциях против России из итоговой декларации.