Немецкие больницы готовы принять детей, лечившихся в "Охматдете"

Три больницы в Германии готовы принять украинских детей, которые лечились в киевской детской больнице "Охматдет", куда во время массированной атаки 8 июля попала российская ракета.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Министерство здравоохранения ФРГ заявило, что университетские больницы в Грайфсвальде и Ростоке, а также берлинская клиника "Шарите" готовы принять пациентов из "Охматдета".

Пресс-служба ведомства по соображениям безопасности не уточнила подробностей авиарейса с пациентами из Украины, который вылетит в Германию в среду, но указала, что им могут вывезти как украинских военнослужащих, так и гражданских.

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Минздрав ФРГ отметил, что эвакуация происходит в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM), и Украина сама решает, для каких пациентов подавать запросы на помощь.

"Министр (Карл) Лаутербах вчера заверил своего (украинского) коллегу, что Германия выполнит свое обязательство принять больных и раненых из Украины даже в этой сложной ситуации", – заявили в ведомстве.

Накануне министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что немецкая сторона готова принять к себе на лечение украинских детей после удара России по детской больнице "Охматдет".

Как известно, Германия с начала полномасштабного вторжения принимала украинских пациентов на лечение.

В то же время Литва перечислила 1 миллион евро на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Напомним, ранее заместитель главы представительства ЕС в Украине заявил, что Евросоюз поможет с восстановлением "Охматдета".