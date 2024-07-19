Европейские страны одобрили план борьбы с "теневым флотом" РФ

Более 40 европейских стран согласовали план борьбы с нефтяным "теневым флотом" России на саммите Европейского политического сообщества.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

В заявлении британского правительства говорится, что 44 европейские страны, а также ЕС договорились о совместной борьбе с использованием нелегальных судов "теневого флота" РФ, которые "также представляют значительную угрозу безопасности и окружающей среде на европейских водных путях".

"Этот "теневой флот" состоит из около 600 судов и составляет примерно 10% мирового флота "мокрых грузов". Он перевозит примерно 1,7 миллиона баррелей нефти в день, генерируя значительные средства для подпитки российской военной машины", – отмечает пресс-служба.

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В сообщении говорится, что некоторые из этих кораблей, как утверждают, также выполняют функции российских станций прослушивания, а другие, как считают, перевозят оружие в РФ.

"Вместе с нашими европейскими партнерами мы послали четкий сигнал тем, кто способствует попыткам (лидера РФ Владимира) Путина обойти санкции: мы не позволим российскому теневому флоту и грязным деньгам, которые он генерирует, свободно передвигаться по европейским водам и ставить под угрозу нашу безопасность", – сказал британский премьер Кир Стармер.

Накануне Великобритания добавила в свой санкционный список 11 новых танкеров, которые связаны с перевозкой нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерениях усилить борьбу с нефтяным "теневым флотом" РФ.

Напомним, 24 июня Совет ЕС объявил о новых антироссийских санкциях, направленных против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

Ранее в ЕС выражали обеспокоенность экологическими рисками для Средиземного моря из-за обхода танкерами санкций.