Новые санкции ЕС закрывают порты Европы для "теневого флота" РФ

Новый пакет санкций, о принятии которого в понедельник объявил Совет ЕС, направлен против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Как указано, впервые ЕС принял меры, направленные на конкретные суда, способствующие войне России против Украины.

На эти суда распространяется запрет доступа к портам и запрет на предоставление услуг.

Реклама:

Эти суда могут быть определены по разным причинам, таким как транспортировка военной техники для России, транспортировка украденного украинского зерна, поддержка развития энергетического сектора России, например, через транспортировку компонентов СПГ или перевалку СПГ.

Как подчеркнули в Совете ЕС, эта мера также направлена против танкеров, входящих в состав "теневого флота".

Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России после более месяца дискуссий ранее на прошлой неделе.

Как сообщалось, Германия тормозила пакет санкций из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в РФ.