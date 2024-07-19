Шольц хочет усилить борьбу с российским "теневым флотом"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерениях усилить борьбу с нефтяным "теневым флотом" РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал по итогам саммита Европейского политического сообщества, его цитирует Handelsblatt.

Немецкий канцлер отметил, что Россия пытается экспортировать нефть, чтобы финансировать войну против Украины.

Шольц подчеркнул, что старые танкеры, которые РФ использует для транспортировки нефти, представляют риск для безопасности морского судоходства, а также для морей и окружающей среды.

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"ЕС уже отреагировал санкциями. Теперь мы хотим объединить усилия в глобальную коалицию, чтобы положить конец этому теневому флоту", – добавил он.

Напомним, 24 июня Совет ЕС объявил о новых антироссийских санкциях, направленных против танкеров, входящих в состав нефтяного "теневого флота" РФ.

Ранее в ЕС выражали обеспокоенность экологическими рисками для Средиземного моря из-за обхода танкерами санкций.