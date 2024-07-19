Байден отреагировал на приговор американскому журналисту Гершковичу в России
Президент США Джо Байден отреагировал на приговор российского "суда" журналисту WSJ Эвану Гершковичу, которого приговорили к 16 годам колонии.
Как сообщает "Европейская правда", его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.
Байден отметил, что Гершкович получил 16 лет, не совершив ни одного преступления.
"Российские власти выбрали его целью, потому что он журналист и американец. Мы прилагаем много усилий для освобождения Эвана и продолжим делать это. Как неоднократно заявлял я, и как признали также в ООН, нет никаких сомнений в том, что Россия несправедливо задержала Эвана", – подчеркнул президент США.
Он добавил, что Штаты продолжат защищать свободу прессы по всему миру.
Перед этим драконовский приговор Гершковичу осудили ЕС и Соединенное Королевство.
Напомним, о задержании Гершковича, журналиста The Wall Street Journal, в России стало известно 30 марта 2023 года. ФСБ заявила, что он якобы занимался сбором данных, составляющих государственную тайну, "по заданию американской стороны".
В годовщину задержания Гершковича президент США Джо Байден пригрозил последствиями для Москвы из-за использования американцев в качестве разменной монеты.
19 июля суд в Екатеринбурге на закрытом процессе приговорил Гершковича к 16 годам колонии.