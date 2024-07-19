Байден отреагировал на приговор американскому журналисту Гершковичу в России

Президент США Джо Байден отреагировал на приговор российского "суда" журналисту WSJ Эвану Гершковичу, которого приговорили к 16 годам колонии.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что Гершкович получил 16 лет, не совершив ни одного преступления.

"Российские власти выбрали его целью, потому что он журналист и американец. Мы прилагаем много усилий для освобождения Эвана и продолжим делать это. Как неоднократно заявлял я, и как признали также в ООН, нет никаких сомнений в том, что Россия несправедливо задержала Эвана", – подчеркнул президент США.

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Он добавил, что Штаты продолжат защищать свободу прессы по всему миру.

Перед этим драконовский приговор Гершковичу осудили ЕС и Соединенное Королевство.

Напомним, о задержании Гершковича, журналиста The Wall Street Journal, в России стало известно 30 марта 2023 года. ФСБ заявила, что он якобы занимался сбором данных, составляющих государственную тайну, "по заданию американской стороны".

В годовщину задержания Гершковича президент США Джо Байден пригрозил последствиями для Москвы из-за использования американцев в качестве разменной монеты.

19 июля суд в Екатеринбурге на закрытом процессе приговорил Гершковича к 16 годам колонии.