Байден відреагував на вирок американському журналісту Гершковичу у Росії

Президент США Джо Байден відреагував на вирок російського "суду" журналісту WSJ Евану Гершковичу, якого засудили до 16 років колонії.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву опублікувала пресслужба Білого дому.

Байден наголосив, що Гершкович отримав 16 років, не скоївши жодного злочину.

"Російська влада обрала його за ціль, тому що він журналіст і американець. Ми докладаємо багато зусиль для звільнення Евана і продовжимо робити це. Як неодноразово заявляв я, і як визнали також в ООН, немає жодних сумнівів у тому, що Росія несправедливо затримала Евана", – наголосив президент США.

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Він додав, що Штати продовжать захищати свободу преси по всьому світу.

Перед цим драконівський вирок Гершковичу засудили ЄС і Сполучене Королівство.

Нагадаємо, про затримання Гершковича, журналіста The Wall Street Journal, у Росії стало відомо 30 березня 2023 року. ФСБ заявила, що він нібито здійснював збір даних, що становлять державну таємницю, "за завданням американської сторони".

У річницю затримання Гершковича президент США Джо Байден пригрозив наслідками для Москви через використання американців як розмінної монети.

19 липня суд у Єкатеринбурзі на закритому процесі засудив Гершковича до 16 років колонії.