Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич заявил, что косовского албанца, подозреваемого в убийстве сербского пограничника накануне, ликвидировали после преследования.

Его слова цитирует портал Balkan Insight, сообщает "Европейская правда".

По словам Дачича, подозреваемый в убийстве сербского пограничника – Фатон Хайризи – находился в окрестностях города Лозница на западе Сербии, где произошла стрельба. Его узнал на снимке полиции местный житель.

Глава сербского МВД добавил, что Хайризи скрывался у реки у границы и пытался переправиться через границу с Боснией и Герцеговиной.

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"Когда подошла полиция, он выстрелил, полиция сделала два выстрела, он начал убегать. Он выпустил девять пуль. Полиция его ликвидировала, он не собирался сдаваться. Он жестокий и упорный преступник, это уже пятое или шестое убийство, которое он совершил", – добавил Дачич.

По делу задержали еще нескольких человек, в том числе супругов сербов, причастных к укрывательству Хайризи.

Об инциденте стало известно накануне. Мужчина убил офицера сербской пограничной полиции Николу Крсмановича и ранил еще одного в четверг возле Лозницы, что вблизи сербско-боснийской границы.

По данным сербской полиции, двое полицейских остановили автомобиль возле границы с Боснией, и когда они проводили обычную проверку, пассажир, которому приказали выйти, начал стрелять. Он убил Крсмановича и ранил еще одного офицера.

Это не первый подобный инцидент на границе с Сербией, которая является транзитной страной для мигрантов, стремящихся попасть через Балканы в ЕС.



