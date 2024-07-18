В Сербии полицейский погиб в результате стрельбы на границе с Боснией и Герцеговиной

В сербском городе Лозница на границе с Боснией и Герцеговиной произошла стрельба, в результате которой погиб полицейский из Сербии.

Об этом сообщила балканская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

По словам министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича, еще один сербский полицейский был тяжело ранен.

Дачич рассказал, что около 00:55 полицейские остановили автомобиль Mercedes, в котором находились два человека.

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Выходя из авто, один человек выстрелил из пистолета, попав в грудь полицейского, еще один правоохранитель получил ранение в плечо.

Злоумышленник после стрельбы сбежал.

Оба полицейских были доставлены в общую больницу Лозницы, где один из них скончался от полученных травм. Второй пострадавший полицейский находится в стабильном состоянии.

Дачич заявил, что паспорт подозреваемого в стрельбе, найденный на месте инцидента, был выдан Косовом.

"Силы полиции ведут интенсивные поиски злоумышленника", – отметили в МВД.

Напомним, в начале июля в Эгейском море произошла стрельба между береговой охраной Греции и мужчиной, который управлял лодкой с мигрантами.

Перед этим в городе Тенвиль на северо-востоке Франции произошла смертельная стрельба на свадьбе, которая, вероятно, была результатом выяснения отношений между бандами.