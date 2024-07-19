У Сербії заявили, що застрелили нападника на поліцейського – косовського албанця

Міністр внутрішніх справ Сербії Івиця Дачич заявив, що косовського албанця, підозрюваного у вбивстві сербського прикордонника напередодні, ліквідували після переслідування.

Його слова цитує портал Balkan Insight, повідомляє "Європейська правда".

За словами Дачича, підозрюваний у вбивстві сербського прикордонника – Фатон Хайрізі – перебував в околицях міста Лозниця на заході Сербії, де сталась стрілянина. Його впізнав на знімку поліції місцевий житель.

Голова сербського МВС додав, що Хайрізі переховувався біля річки біля кордону й намагався переправитись через кордон із Боснією і Герцеговиною.

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"Коли підійшла поліція, він вистрілив, поліція зробила два постріли, він почав тікати. Він випустив дев'ять куль. Поліція його ліквідувала, він не збирався здаватися. Він жорстокий і завзятий злочинець, це вже п'яте або шосте вбивство, яке він скоїв", – додав Дачич.

У справі затримали ще кількох людей, зокрема подружжя сербів, причетних до переховування Хайрізі.

Про інцидент стало відомо напередодні. Чоловік убив офіцера сербської прикордонної поліції Ніколу Крсмановича і поранив ще одного в четвер біля Лозниці, що поблизу сербсько-боснійського кордону.

За даними сербської поліції, двоє поліцейських зупинили автомобіль біля кордону з Боснією, і коли вони проводили звичайну перевірку, пасажир, якому наказали вийти, почав стріляти. Він убив Крсмановича і поранив ще одного офіцера.

Це не перший подібний інцидент на кордоні із Сербією, яка є транзитною країною для мігрантів, що прагнуть потрапити через Балкани до ЄС.