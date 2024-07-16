CNN: Разведка США получила данные, якобы Иран планировал ликвидировать Трампа

США получили разведывательную информацию якобы о подготовке Ираном покушения на Дональда Трампа, что заставило Секретную службу США усилить меры безопасности вокруг бывшего президента в последние недели.

Об этом телеканалу CNN сообщили несколько человек, информированных по этому вопросу, пишет "Европейская правда".

Как утверждают источники, нет никаких признаков того, что Томас Мэтью Крукс, который стрелял в бывшего президента на митинге в субботу, был связан с этими намерениями Ирана.

Неназванный чиновник из сектора национальной безопасности США заявил, что Секретная служба и кампания Трампа были проинформированы об угрозе еще до начала субботнего митинга.

Реклама:

"В ответ на растущую угрозу Секретная служба резко увеличила ресурсы и средства для защиты бывшего президента Трампа. Все это было сделано накануне субботы", – заверил неназванный чиновник в разговоре с телеканалом.

Кампания Трампа не сообщила, была ли она проинформирована об иранской угрозе.

"Мы не комментируем меры безопасности президента Трампа. Все вопросы следует направлять в Секретную службу Соединенных Штатов", – говорится в заявлении кампании.

Сотрудники Секретной службы неоднократно предостерегали штаб Трампа от проведения митингов под открытым небом, которые представляют больший риск, чем другие мероприятия, доступ к которым агентство может лучше контролировать, заявили источники. По словам собеседников, эти предупреждения носили более общий характер.

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эдриэнн Уотсон заявила, что пока не установлено никаких известных связей между стрелком Томасом Мэтью Круксом и кем-либо другим.

Иран неоднократно обещал отомстить за убийство американскими военными командующего Касема Сулеймани в январе 2020 года, которое произошло в рамках операции по приказу Дональда Трампа, когда он был президентом.

Напомним, Секретная служба США усилила меры безопасности для экс-президента Дональда Трампа после попытки покушения на него во время митинга в субботу 13 июля.

Федеральное бюро расследований США рассматривает стрельбу, которая произошла на предвыборном митинге Трампа, как покушение на убийство, а также как "потенциальный" внутренний террористический акт.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.