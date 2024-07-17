В США из-за покушения на Трампа начали расследование против Секретной службы

Генеральный инспектор Министерства национальной безопасности США начал расследование деятельности Секретной службы Соединенных Штатов по обеспечению безопасности Дональда Трампа в день покушения на него на митинге в Пенсильвании.

Об этом сообщило агентство АР, ссылаясь на заявление генерального инспектора, пишет "Европейская правда".

Цель расследования – оценить процесс обеспечения безопасности Секретной службой Соединенных Штатов во время предвыборного мероприятия Трампа 13 июля 2024 года.

Реклама:

Когда было начато расследование, не указано. Президент Джо Байден также поручил провести независимую проверку безопасности на митинге Дональда Трампа.

Директор Секретной службы Ким Читл заявила, что ведомство понимает важность проверки, которую поручил провести Байден, и будет принимать в ней полное участие, так же как и в работе комитетов Конгресса, расследующих стрельбу.

Она сказала, что агентство работает над тем, чтобы понять, как произошла субботняя стрельба, и убедиться, что подобное не повторится.

После случившегося возникли вопросы о том, как стрелок смог залезть на крышу, откуда было видно бывшего президента. Это произошло, несмотря на дополнительную охрану бывшего президента, которую организовали для бывшего президента из-за известной властям США угрозы со стороны Ирана.

Секретная служба США, которая насчитывает около 7800 сотрудников, отвечает за защиту президентов, вице-президентов, членов их семей, бывших президентов, их жен и несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет, а также нескольких других правительственных чиновников.

Федеральное бюро расследований США рассматривает стрельбу, которая произошла на предвыборном митинге Трампа, как покушение на убийство, а также как "потенциальный" внутренний террористический акт.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.