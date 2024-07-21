Президент Латвии: Власти Грузии зашли слишком далеко

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс прокомментировал отсутствие упоминаний о вступлении Грузии в НАТО в итоговом решении саммита Альянса в Вашингтоне.

Об этом латвийский президент заявил в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская правда".

По словам Ринкевичса, отсутствие упоминаний о вступлении Грузии в итоговом решении саммита означает, что правительство страны "зашло слишком далеко", игнорируя все призывы собственного общества, Европейского Союза и НАТО о неприемлемости закона об "иноагентах".

"Они решили, что могут жить без членства в НАТО и ЕС. Да, формально Грузия является страной-кандидатом, но, согласитесь, мы должны ограничить статус кандидата Грузией, если она не решит поддерживать общие ценности, которые мы все разделяем. Если вы этого не сделаете, вы не являетесь частью этого клуба. Это ваше суверенное решение", – сказал он.

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Президент Латвии выразил надежду, что Грузия серьезно пересмотрит часть своего законодательства.

"Если она этого не сделает, не ожидайте, что мы будем обсуждать возможность продолжения процесса (вступления – Ред.) с Грузией.

Речь идет о том, что страны-кандидаты должны соответствовать критериям и условиям организаций, частью которых они хотят быть", – подчеркнул Ринкевичс.

Как известно, отношения Грузии и Запада в последние месяцы резко ухудшились, прежде всего из-за принятия грузинскими властями скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

На саммите в конце июня лидеры ЕС заявили о де-факто приостановке процесса евроинтеграции Грузии.

Недавно посол ЕС в Грузии объявил о замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора Грузии, а США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.