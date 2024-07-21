Президент Латвії: Влада Грузії зайшла надто далеко

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс прокоментував відсутність згадок про вступ Грузії до НАТО у підсумковому рішенні саміту Альянсу у Вашингтоні.

Про це латвійський президент заявив в інтерв’ю "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда".

За словами Рінкевичса, відсутність згадок про вступ Грузії у підсумковому рішенні саміту означає, що уряд країни "зайшов надто далеко", ігноруючи всі заклики власного суспільства, Європейського Союзу та НАТО щодо неприйнятності закону про "іноагентів".

"Вони вирішили, що можуть жити без членства в НАТО і ЄС. Так, формально Грузія є країною-кандидатом, але, погодьтеся, ми повинні обмежити статус кандидата Грузією, якщо вона не вирішить підтримувати спільні цінності, які ми всі поділяємо. Якщо ви цього не зробите, ви не є частиною цього клубу. Це ваше суверенне рішення", – сказав він.

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Президент Латвії висловив сподівання, що Грузія серйозно перегляне частину свого законодавства.

"Якщо вона цього не зробить, не очікуйте, що ми будемо обговорювати можливість продовження процесу (вступу – Ред.) з Грузією. Йдеться про те, що країни-кандидати мають відповідати критеріям та умовам організацій, частиною яких вони хочуть бути", – підкреслив Рінкевичс.

Як відомо, відносини Грузії та Заходу в останні місяці різко погіршились, насамперед через ухвалення грузинською владою скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

На саміті наприкінці червня лідери ЄС заявили про де-факто призупинення процесу євроінтеграції Грузії.

Нещодавно посол ЄС у Грузії оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.