Трамп заявил, что Байден "не годится ни в кандидаты, ни чтобы оставаться на посту"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп насмешками и оскорблениями отреагировал на снятие с президентских выборов действующего президента Джо Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", свое заявление Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social после объявления Байдена о выходе из гонки.

Трамп заявил, что Байден "не годился на то, чтобы баллотироваться на президентский пост, и явно не может выполнять свои обязанности – и никогда не годился на это".

Дональд Трамп продолжил упреками, что якобы Джо Байден занял должность благодаря "лжи и фейкам", и что "все вокруг него, включая врача и СМИ знали, что он не способен быть президентом".

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Он снова обвинил Джо Байдена в проблеме с нелегальной миграцией в США, заявив, что среди таких мигрантов много людей из "тюрем, психических больниц и рекордное количество террористов".

"Мы будем очень страдать из-за последствий его президентства, но мы исправим нанесенный ущерб очень быстро", – заявил Трамп, завершив своим лозунгом „MAKE AMERICA GREAT AGAIN".

Перед тем кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс намекнул, что в случае снятия президента США Джо Байдена с выборов у Трампа планируют требовать его досрочной отставки.

Напомним, вечером 21 июля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Стоит отметить, что Байден, который победил на праймериз, не может самостоятельно выбирать кандидата в случае своего выхода из гонки. Однако представляется малореальным, что партия выступит против его предложения – в том числе учитывая очень малый временной промежуток для принятия решения.

Подробно об этом читайте в статье "Конец дедовых выборов? Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"