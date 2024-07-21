Байден просит назначить Камалу Харрис кандидатом в президенты от Демпартии

Президент США Джо Байден, который в воскресенье объявил об отказе баллотироваться на выборах президента США, выбрал кандидатку вместо себя.

Об этом он объявил в соцсети X (Twitter).

Байден опубликовал это сообщение вскоре после своего письма об отказе идти на выборы. Президент, который был избран от Демократической партии, обратился к своим однопартийцам, которые будут вынуждены искать замену для него в избирательном бюллетене.

"Мои коллеги-демократы, я решил не принимать номинацию и сосредоточить всю свою энергию на выполнении обязанностей президента до конца моего срока", – напомнил он содержание своего предыдущего сообщения.

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Джо Байден рассказал, что остается доволен тем, что 4 года назад во время предвыборной гонки выбрал вице-президентом Камалу Харрис. "Это было лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Сегодня я хочу предложить свою полную поддержку и одобрение Камале как кандидату от нашей партии в этом году", – добавил он.

Стоит заметить, что Байден, победивший на праймериз, не может самостоятельно выбирать кандидата в случае своего выхода из гонки. Однако представляется малореальным, что партия выступит против его предложения – в том числе учитывая очень малый временной промежуток для принятия решения. Подробно об этом читайте в статье "Конец дедовских выборов? Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"

Напомним также, что в воскресенье Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки в США.