Трамп заявив, що Байден "не годиться ні в кандидати, ні щоб лишатися на посаді" 

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп глузуваннями й образами відреагував на зняття з президентських виборів чинного президента Джо Байдена, та заявив, що він "не може" продовжувати роботу на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social після оголошення Байдена про вихід з перегонів.

Трамп заявив, що Байден "не годився на те, щоб балотуватися на президентську посаду, і явно не може виконувати свої обов’язки – і ніколи не годився на це".

Дональд Трамп продовжив закидами, що буцімто Джо Байден обійняв посаду завдяки "неправді і фейкам", та що "усі довкола нього, включно з лікарем і ЗМІ знали, що він не здатен бути президентом".

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Він знову звинуватив Джо Байдена у проблемі з нелегальною міграцією до США, заявивши, що серед таких мігрантів багато людей із "в’язниць, психічних лікарень і рекордна кількість терористів".

"Ми будемо дуже страждати через наслідки його президентства, але ми виправимо завдану шкоду дуже швидко", – заявив Трамп, завершивши своїм гаслом "MAKE AMERICA GREAT AGAIN".

Перед тим кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс натякнув, що у разі зняття президента США Джо Байдена з виборів у Трампа планують вимагати його дострокової відставки.

Нагадаємо, ввечері 21 липня за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Варто зауважити, що Байден, який переміг на праймеріз, не може самостійно обирати кандидата у разі свого виходу з перегонів. Однак видається малореальним, що партія виступить проти його пропозиції – у тому числі зважаючи на дуже малий часовий проміжок для ухвалення рішення. Детально про це читайте в статті "Кінець дідових виборів? Хто та як може замінити Байдена на президентських перегонах у США"