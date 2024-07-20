Разведка Британии: основные усилия РФ сосредоточены на Авдеевско-Покровском направлении

Британская разведка отмечает, что основные наступательные усилия России на линии фронта в Украине сосредоточены на Авдеевском направлении.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 20 июля.

Разведка отмечает, что РФ продолжает наступательные операции одновременно на нескольких участках фронта.

"Вероятно, Авидиевско-Покровское направление в Донецкой области остается в центре российских усилий и, соответственно, там российские силы в течение последнего месяца поддерживали самые высокие операционные темпы", – отмечается в обзоре.

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Разведка отметила, что россияне продолжили продвижение на север и запад от Очеретино в направлении Покровска.На этом же направлении они достигли незначительного продвижения в поселок Нью-Йорк – хорошо укрепленный район, последнюю точку линии соприкосновения, существовавшей до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Возле Часового Яра особых продвижений не произошло. "Поступали сообщения, что масштабные штурмы российской пехоты последние несколько дней прекратились и российские силы в основном действуют рассредоточенными небольшими отрядами пехоты.

"Вероятно, российские силы в этом районе взяли тактическую паузу, продолжая пробные атаки и разведывательную деятельность", – отмечают в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка рассказала, как РФ пытается предотвратить побег потенциальных призывников.

Эстонская разведка констатировала, что Россия поддерживает интенсивность атак на поле боя, несмотря на значительные потери и постепенное поступление Украине западного оружия.