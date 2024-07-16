Разведка Британии рассказала, как РФ пытается предотвратить побег потенциальных призывников
Разведывательное сообщество Великобритании рассказало об усилиях властей РФ по предотвращению побега из страны потенциальных призывников.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 16 июля.
Ведомство, ссылаясь на российское издание "Медуза", отмечает, что правительство РФ внедряет систему обмена информацией между Министерством обороны и Федеральной службой безопасности для передачи данных о потенциальных призывниках в пограничную службу ФСБ и предотвращения их побега из страны.
Как сообщается, эта система должна полностью заработать к осеннему призыву 2024 года.
В разведке напоминают, что Россия проводит две призывные кампании ежегодно, призывая более 250 тысяч человек в год.
Кроме того, отмечает ведомство, после объявления частичной мобилизации в 2022 году сотни тысяч россиян покинули страну, причем непропорционально большую их часть составляли молодые и высокообразованные люди, что оказало негативный эффект на рынок труда.
"Внедрение этой системы, вероятно, призвано предотвратить повторение подобного в меньших масштабах во время ежегодного цикла призыва и в случае новой волны мобилизации", – говорится в обзоре.
В предыдущем обзоре британская разведка проанализировала ситуацию с ценами на газ в России и их ростом с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Перед этим британская разведка сообщала, что среднесуточные потери России убитыми и ранеными в течение мая и июня 2024 года выросли до максимальных за все время ее захватнической войны против Украины.