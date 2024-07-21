Фицо пожаловался Шмыгалю на остановку Украиной транзита российской нефти

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо (Smer-SD) провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем накануне.

Об этом сообщили агентству TASR в пресс-службе словацкого правительства, пишет "Европейская правда".

В ходе разговора со Шмыгалем Фицо раскритиковал включение в санкционный список российской компании "Лукойл", чью нефть также использовал нефтеперерабатывающий завод Slovnaft.

Как указано, Фицо считает эти санкции "бессмысленными", поскольку, по его мнению, они не наносят вреда РФ, а преимущественно некоторым странам-членам ЕС.

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"Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений, а решение украинского президента означает, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефти, чем ему нужно для переработки. Это будет иметь влияние не только на словацкий рынок, но и может привести к прекращению поставок нефти, произведенной на Slovnaft, в Украину, а они составляют почти десятую часть всего украинского потребления", – заявил словацкий премьер.

По данным канцелярии правительства, Фицо уже несколько дней обсуждает этот вопрос с соответствующими членами кабинета министров, а также с представителями MOL.

Министерство экономики Словакии ранее на этой неделе подтвердило остановку транзита российской нефти.

В ведомстве заявили, что хотя "Лукойл" обеспечивал часть поставок на Slovnaft, нефтеперерабатывающий завод обеспечил поставки российской нефти от другого поставщика, а также заказал нефть из альтернативных источников.

Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла".

Глава МИД Словакии Петер Сийярто назвал "непонятным и неприемлемым" прекращение Украиной транзита нефти российского "Лукойла" в Венгрию и хочет поднять вопрос на заседании Совета ЕС.

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными – касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества.

В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.