18-летний юноша погиб от удара молнии на самой высокой горе Германии

В Германии на горе Цугшпитце – самой высокой на территории страны – от удара молнии погиб 18-летний юноша.

Об этом сообщила местная полиция, пишет "Европейская правда".

Погибший вместе с двумя товарищами из Северного Рейна-Вестфалии накануне, 21 июля, поднялся на Цугшпитце с помощью канатной дороги, а затем – еще 80 метров до вершины по маршруту для скалолазания.

Путешественники не имели при себе никакого альпийского снаряжения, а во время возвращения по маршруту неоднократно и сильно била молния.

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18-летний парень получил смертельный удар электрическим током. Врач скорой горной спасательной помощи смог лишь констатировать смерть юноши.

Спасательную операцию осложнял шторм, из-за чего чрезвычайники не могли прибыть на место происшествия вертолетом.

По факту смерти 18-летнего правоохранители начали расследование.

Гора Цугшпитце имеет высоту 2962 м над уровнем моря и расположена в Альпах на границе Германии с Австрией.

В 2021 году австрийские спасатели устроили погоню за польским туристом, который попал в беду на Цугшпитце и убегал от них.