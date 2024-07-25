Еще одного грузинского добровольца допросили по делу о "покушении" на Иванишвили

В Грузии в рамках расследования дела о возможном покушении на почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили показания дал грузинский боец, участвовавший в войне в Украине, Константин Джгамая.

Об этом сообщает Sova, информирует "Европейская правда".

Как заявил адвокат бойца Торнике Чиковани, его подзащитный не имеет связей и знакомств с бывшими высокопоставленными чиновниками правительства, которых грузинские спецслужбы подозревают в подготовке террористических актов и государственных переворотов.

"Он не имеет никакого отношения к совершению преступления по этим статьям и готов дать показания. Ему неясно и неизвестно, почему его вызвали, поэтому он пришел выяснить этот факт", – рассказал адвокат.

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По его словам, Джгамая находился в иностранном легионе в общей сложности более года, несколько месяцев назад он вернулся в Грузию.

Ранее стало известно, что грузинские добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в войне против РФ, сообщают о вызовах на допрос в Службу государственной безопасности Грузии.

Адвокат одного из допрошенных бойцов рассказал, что допрос касался дела о подготовке теракта против основателя партии "Грузинская мечта", миллиардера и олигарха Бидзины Иванишвили, в рамках которого допросили добровольца, воевавшего в Украине.

Впоследствии Служба госбезопасности Грузии подтвердила, что расследует факты подготовки убийства Бидзины Иванишвили.

В СГБ утверждают, что подготовка убийства Иванишвили "организована и профинансирована бывшими высокопоставленными чиновниками правительства Грузии и бывшими сотрудниками правоохранительных органов в Украине".

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