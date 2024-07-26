Премьер Франции ожидает кибератак во время Олимпиады

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, который вскоре уйдет с должности, считает очень вероятными попытки кибератак против страны в период Олимпийских игр, которые официально стартуют уже в пятницу.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Атталь отметил, что угроза кибератак есть постоянно, и тем более – во время важных имиджевых событий, как Олимпиада. Его слова прозвучали во время визита в государственное агентство по безопасности информационных систем (Anssi).

"Мы являемся целью, кибератаки будут. А наша цель – максимально ограничить их масштабы", – заявил Атталь.

Реклама:

Премьер отметил, что около 500 государственных и частных компаний, непосредственно вовлеченных в организацию Олимпийских игр, прошли проверку и дополнительную подготовку для осведомленности о правилах кибербезопасности.

Атталь отметил, что особенно пристально наблюдать планируют за системами, обеспечивающими продажу билетов и надлежащее функционирование зон проведения соревнования, а также сетей водо– и энергоснабжения.

За несколько дней до этого в Anssi заверили, что готовы к потенциальным кибератакам, но не могут гарантировать, что их удастся предупредить.

Напомним, с 26 июля в Париже официально начинаются Олимпийские игры. Жителей французской столицы из-за этого ожидают многочисленные неудобства – будут недоступны ряд улиц в центре, могут перекрывать кольцевую дорогу Парижа, а сотням ресторанов в центре пришлось свернуть свои террасы.

Международные соревнования будут сопровождаться масштабными мерами безопасности, а некоторые делегации, в частности израильскую команду, будут охранять круглосуточно.

На этой неделе неофициально стало известно о задержании в Париже выходца из России, который мог готовить неприятности во время Олимпиады.