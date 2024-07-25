Парижские рестораны возмущены требованием закрыть террасы из-за Олимпиады

Многочисленные заведения в центре Парижа выразили возмущение требованием закрыть террасы в связи с проведением Олимпийских игр.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

По приказу префектуры полиции Парижа сотни ресторанов в центре французской столицы должны будут свернуть свои террасы для Олимпиады.

Владельцы бизнеса возмущаются тем, что узнали об этом распоряжении только в конце предыдущей недели, тогда как все предыдущие месяцы подготовки к "событию года" таких сигналов не поступало.

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"Меня очень радует то, что эти игры проходят в Париже. Но давать распоряжение о закрытии сотен террас за несколько дней до начала соревнований – это ненормально... Мы надеялись на лучшую координацию между оргкомитетом, мэрией, префектурой и бизнесом", – заявил Стефан Манигольд, владелец 11 ресторанов Парижа и глава объединения рестораторов.

Между тем в правительстве предупредили, что парижане должны быть готовы к перекрытию кольцевой дороги Парижа в день открытия соревнований, пишет Le Parisien.

Министр по вопросам транспорта Патрис Вергрит отметил, что в столицу будет ехать много спортсменов и сопровождающих делегаций, а также десятки лидеров государств.

"Возможно, по меньшей мере часть кольцевой дороги будет зарезервирована для этого... Гарантировать безопасность транспортировки атлетов и при этом оставлять открытым движение на кольцевой в обычном режиме – это очень сложно", – заявил он.

Накануне сообщалось, что израильскую делегацию во главе с президентом Ицхаком Герцогом 40 минут не выпускали из самолета в аэропорту Парижа из-за потенциальной угрозы безопасности.

Также неофициально стало известно о задержании в Париже выходца из России, который мог готовить неприятности во время Олимпиады.

Министр внутренних дел Франции говорил, что опасается попыток России использовать Олимпиаду с целью шпионажа или дискредитации Франции.

По его словам, к участию в организации Олимпиады не допустили около тысячи человек, в отношении которых возникли подозрения во вмешательстве в интересах иностранного государства.