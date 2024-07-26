Прем'єр Франції очікує кібератак під час Олімпіади

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, який невдовзі піде з посади, вважає дуже ймовірними спроби кібератак проти країни у період Олімпійських ігор, що офіційно стартують вже у п’ятницю.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Атталь зазначив, що загроза кібератак є постійно, і тим більше – під час важливих іміджевих подій, як Олімпіада. Його слова пролунали під час візиту до державного агентства з безпеки інформаційних систем (Anssi).

"Ми є ціллю, кібератаки будуть. А наша мета – максимально обмежити їхні масштаби", – заявив Атталь.

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Прем’єр зазначив, що близько 500 державних і приватних компаній, безпосередньо залучених до організації Олімпійських ігор, пройшли перевірку та додаткову підготовку для обізнаності про правила кібербезпеки.

Атталь зазначив, що особливо пильно наглядати планують за системами, що забезпечують продаж квитків та належне функціонування зон проведення змагання, а також мереж водо– та енергопостачання.

За кілька днів до цього в Anssi запевнили, що готові до потенційних кібератак, але не можуть гарантувати, що їх вдасться попередити.

Нагадаємо, з 26 липня у Парижі офіційно починаються Олімпійські ігри. Мешканців французької столиці через це очікують численні незручності – будуть недоступні низка вулиці у центрі, можуть перекривати кільцеву дорогу Парижа, а сотням ресторанів у центрі довелося згорнути свої тераси.

Міжнародні змагання будуть супроводжуватися масштабними заходами безпеки, а деякі делегації, зокрема ізраїльську команду, будуть охороняти цілодобово.

Цього тижня неофіційно стало відомо про затримання у Парижі вихідця з Росії, який міг готувати неприємності під час Олімпіади.