Франция будет круглосуточно охранять олимпийскую команду Израиля

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что израильские спортсмены получат круглосуточную охрану во время Олимпийских игр в Париже, которые начнутся 26 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Глава МВД заявил, что израильские спортсмены будут находиться под круглосуточной защитой во время Игр, через 52 года после теракта на Олимпиаде в Мюнхене, во время которой палестинские боевики убили 11 израильтян.

Дарманен сообщил об этих планах после того, как депутат от леворадикальной партии "Франция непокоренная" Томас Портес заявил, что израильским олимпийским спортсменам не рады во Франции на фоне войны в Газе, и что против их участия в Играх нужно протестовать.

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"Мы находимся за несколько дней до международного события, которое состоится в Париже, а именно до Олимпиады. И я здесь, чтобы сказать, что израильской делегации не рады в Париже. Израильским спортсменам не рады на Играх в Париже", – сказал Портес.

В то же время в понедельник министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на встрече с коллегами из ЕС в Брюсселе заявил, что хочет от имени Франции сказать израильской делегации, что Париж приветствует ее во Франции на этих Олимпийских играх.

Из-за вопросов безопасности церемонию чествования памяти израильских спортсменов, погибших во время теракта в Мюнхене в 1972 году, перенесли из мэрии Парижа в посольство Израиля.

В то же время Дарманен также заявил об отсутствии угрозы терроризма во время Олимпиады в Париже, которые начнутся 26 июля.

Ранее руководитель отдела планирования и координации Игр-2024 Ламбис Константинидис заявил, что недавнее покушение на экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании не изменило планов безопасности Игр.

В начале июля французская полиция провела несколько арестов в связи с террористическими угрозами в адрес предстоящих Олимпийских игр в Париже.

В Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.