В Болгарии произошел мощный взрыв на складе с фейерверками: есть погибший

В болгарском городе Элин Пелин произошел взрыв на складе с фейерверками, после которого вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает Nova.bg, пишет "Европейская правда".

После взрыва в больницу с тяжелыми ранениями поступили двое пострадавших. Впоследствии мужчина, который был владельцем склада, умер в больнице.

У другой пострадавшей – 85% ожогов. Врачи определили ее ранения как несовместимые с жизнью, но продолжают бороться за нее.

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БГНЕС

Правоохранители отмечают, что на охваченном пожаром складе до сих пор остаются два человека.

Взрыв произошел накануне, но пожар продолжается по состоянию на утро пятницы. Также слышна детонация.

БТА

Над районом продолжает летать беспилотник, чтобы отследить, когда закончатся взрывы, и спасатели смогли начать тушить огонь.

Для местных жителей из близлежащих районов объявили эвакуацию. На одном из выездов из города даже образовались очереди из автомобилей в направлении Софии.

Правоохранители пока не озвучивают никаких версий случившегося. Расследование начнется после того, как пожар потушат.

По данным МВД Болгарии, склад, на котором произошел взрыв, имел все средства защиты.

В течение многих лет проводились многочисленные проверки, которые не выявили никаких нарушений. Были предписания, которые сразу же устранялись.

Последняя проверка была около двух месяцев назад.

В начале недели в южной части Стокгольма эвакуировали отель после взрыва и пожара.

А в начале июля в здании для размещения беженцев в немецком городе Бухгольц-ин-дер-Нордхайде, что к югу от Гамбурга, прогремел взрыв, который вызвал пожар и гибель по меньшей мере одного человека.