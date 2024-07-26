У Болгарії стався потужний вибух на складі з феєрверками: є загиблий

У болгарському місті Елин Пелин стався вибух на складі з феєрверками, після якого спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє Nova.bg, пише "Європейська правда".

Після вибуху до лікарні з важкими пораненнями були госпіталізовані двоє постраждалих. Згодом чоловік, який був власником складу, помер у лікарні.

У іншої постраждалої – 85% опіків. Лікарі визначили її поранення як несумісні з життям, але продовжують боротися за неї.

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БГНЕС

Правоохоронці зазначають, що на охопленому пожежею складі досі залишаються двоє людей.

Вибух стався напередодні, але пожежа триває станом на ранок п’ятниці. Також чути детонацію.

БТА

Над районом продовжує літати безпілотник, щоб відстежити, коли закінчаться вибухи, і рятувальники змогли почати гасити вогонь.

Для місцевих мешканців з прилеглих районів оголосили евакуацію. На одному з виїздів з Елин Пелина навіть утворилися черги з автомобілів у напрямку Софії.

Наразі правоохоронці не озвучують жодних версій того, що сталось. Розслідування розпочнеться після того, як пожежу загасять.

За даними МВС Болгарії, склад, на якому стався вибух, має всі засоби захисту.

Протягом багатьох років проводилися численні перевірки, які не виявили жодних порушень. Були приписи, які одразу ж усувалися.

Остання перевірка була близько двох місяців тому.

На початку тижня у південній частині Стокгольма евакуювали готель після вибуху й пожежі.

А на початку липня у будівлі для розміщення біженців у німецькому місті Бухгольц-ін-дер-Нордхайде, що на південь від Гамбурга, пролунав вибух, який спричинив пожежу і загибель щонайменше однієї людини.