В Стокгольме эвакуировали отель после взрыва
В южной части Стокгольма ночью эвакуировали отель после взрыва и пожара – в полиции говорят, что кто-то забросил взрывчатку с улицы и вероятный злоумышленник задержан.
Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".
Взрыв произошел в южном районе Стокгольма Хаммарбю Сёстад. Около 3 часов утра в помещении отеля сдетонировал брошенный через окно взрывной предмет, после чего начался пожар.
Более сотни человек – гостей и персонал отеля – эвакуировали, никто не пострадал. Повреждения здания незначительные.
Представитель полиции сообщил, что правоохранители задержали одного подозреваемого, который вероятно бросил взрывчатку внутрь. Следствие уже имеет предположения относительно более широкого контекста события, но на данном этапе в полиции не хотят раскрывать детали.
Ранее в этом месяце на вокзале Стокгольма задержали двух человек, которые везли взрывчатку.
В Швеции в последнее время не раз обнаруживали подозрительные взрывные предметы, также периодически происходят взрывы в жилых домах. Правоохранители часто связывают их с борьбой конкурирующих бандитских группировок.