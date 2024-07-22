В Стокгольме эвакуировали отель после взрыва

В южной части Стокгольма ночью эвакуировали отель после взрыва и пожара – в полиции говорят, что кто-то забросил взрывчатку с улицы и вероятный злоумышленник задержан.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Взрыв произошел в южном районе Стокгольма Хаммарбю Сёстад. Около 3 часов утра в помещении отеля сдетонировал брошенный через окно взрывной предмет, после чего начался пожар.

Более сотни человек – гостей и персонал отеля – эвакуировали, никто не пострадал. Повреждения здания незначительные.

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Представитель полиции сообщил, что правоохранители задержали одного подозреваемого, который вероятно бросил взрывчатку внутрь. Следствие уже имеет предположения относительно более широкого контекста события, но на данном этапе в полиции не хотят раскрывать детали.

Ранее в этом месяце на вокзале Стокгольма задержали двух человек, которые везли взрывчатку.

В Швеции в последнее время не раз обнаруживали подозрительные взрывные предметы, также периодически происходят взрывы в жилых домах. Правоохранители часто связывают их с борьбой конкурирующих бандитских группировок.