Спецслужба ФРГ: Россия анализирует страницы немецких чиновников в соцсетях

Управление по вопросам защиты Конституции Германии (BfV), которое выполняет роль контрразведки страны, предупредило, что спецслужбы России следят за страницами немецких чиновников в соцсетях, чтобы выявить потенциальные цели для влияния.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В своем докладе "Рекомендации по обеспечению безопасности экономики" BfV предостерегает, что российские спецслужбы с помощью соцсетей пытаются "выявить людей, которые могут быть восприимчивыми к российским попыткам повлиять на них".

Также ведомство пришло к выводу, что диверсионная деятельность России в Европе усилилась, а ее интенсивность зависит от хода войны в Украине и отношений Москвы со странами Запада.

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Среди таких действий BfV указывает на кибератаки, а также поджоги и акты вандализма и пропагандистской деятельности, которые российские агенты осуществляют на территории Германии и других европейских стран.

Подобные операции выполняют "преимущественно молодые, русскоязычные, идеологически пророссийски настроенные и необученные" агенты "низшего уровня", которых также вербуют через соцсети и мессенджеры, говорится в докладе.

Еще весной европейские спецслужбы предупреждали правительства своих стран о том, что Россия планирует диверсии по всему континенту. О подобных беспокойствах публично говорили и в Североатлантическом Альянсе.