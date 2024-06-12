Столтенберг рассказал, как НАТО противодействует диверсиям РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс помогает своим членами противодействовать диверсиям, которые на его территории осуществляет Россия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции 12 июня в Брюсселе перед встречей министров обороны стран Альянса.

По его словам, НАТО помогает членам Альянса осознать, что это не единичные случаи, и является результатом более активной деятельности российской разведки по всей его территории.

"Поэтому НАТО повышает осведомленность, мы делимся информацией, разведданными и также, конечно, усиливаем защиту критически важной инфраструктуры, в частности, подводных объектов", – отметил Столтенберг.

Реклама:

Он также сказал, что некоторые из арестов подозреваемых в диверсиях в странах Альянса осуществили на основе разведданных, которыми обменивались члены НАТО.

Накануне датские спецслужбы арестовали гражданку России, которую обвинили в содействии работе иностранной разведывательной службе в Дании.

В прошлом месяце Норвежская полицейская служба безопасности обнаружила, что агенты российской разведки работают в Западной Норвегии, и считает, что Россия может готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Россия может стоять за попыткой поджога городских автобусов в Праге на прошлой неделе.

Напомним, в начале мая в Польше произошла серия серьезных пожаров – в Варшаве сгорел ТРЦ, неподалеку от Катовице произошел крупный пожар в автопарке, был и ряд менее известных случаев.