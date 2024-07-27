Орбан: Україна – сильна держава, але членом ЄС і НАТО їй не бути

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що Україна є сильною державою, яка "успішно і з безпрецедентною силою" протистоїть Росії.

Про це він сказав у програмному виступі у літньому таборі Тушваньош у Румунії, основні тези виступу наводить HVG.hu, повідомляє "Європейська правда".

"Сила України перевищила всі очікування", – сказав Орбан.

За його словами, 11 мільйонів людей залишили країну, держава не працювала, але "зараз вони чинять опір успішно і з безпрецедентною силою".

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За його словами, завдяки тому, що Україна знайшла покликання, вона відкрила для себе новий сенс свого існування.

"Досі вони бачили себе як зону зіткнення, це в'янучий стан духу, є відчуття безпорадності. Тепер же відкрилася перспектива приналежності до Заходу, це стало новою місією, яку вони самі собі поставили, вони хочуть бути новим східним кордоном Заходу", – цитує портал Орбана.

За словами угорського прем'єра, це надає українцям сили.

Водночас, сказав Орбан, Україна не стане членом НАТО чи ЄС, тому що "у нас, європейців, не вистачить грошей".

На його думку, Україна повернеться до ролі буферної держави, з гарантіями, які закріплені США та Росією.

Орбан також вважає, що від ЄС як політичного проєкту потрібно відмовитися, його потрібно зміцнювати як економічний проєкт.

Угорський прем'єр також заявив, що мир у війні РФ проти України може бути принесений лише ззовні.

Раніше Віктор Орбан заявив, що продовжить свою "мирну місію", незважаючи на критику з боку Європейського Союзу.

Як відомо, на початку липня Орбан відвідав Київ, а після цього – Москву та Пекін. В ЄС засудили ці "вояжі", особливо на тлі головування Угорщини в Раді ЄС.

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