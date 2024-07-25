Хорватия запретила въезд одиозному спикеру парламента Черногории и вице-премьеру

Хорватия объявила персонами нон грата спикера парламента Черногории Андрию Мандича и еще двух депутатов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает N1.

Министерство иностранных дел Хорватии проинформировало Черногорию о том, что спикер парламента Черногории Андрия Мандич, а также вице-премьер Алекса Бечич и депутат Милан Кнежевич объявлены персонами нон грата в связи с системными действиями, подрывающими добрососедские отношения Хорватии и Черногории.

"Министерство иностранных и европейских дел выражает сожаление, что большинство в парламенте Черногории решило игнорировать постоянные призывы Хорватии не прибегать к шагам, которые могут негативно повлиять на наши двусторонние отношения и евроинтеграцию Черногории. В этом контексте действия данных должностных лиц особенно выделяются", – заявили в МИД Хорватии.

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В заявлении напомнили, что добрососедские отношения являются одним из обязательных условий для приближения к членству в ЕС.

Напомним, Андрия Мандич стал спикером в октябре 2023 года, после длительных коалиционных переговоров по итогам парламентских выборов. Он возглавляет партию "Новая сербская демократия" (NSD), входящую в просербский и благосклонный к России блок "За будущее Черногории".

Мандича называют одним из самых просербских и пророссийских политиков Черногории. Он и Кнежевич были среди фигурантов дела о попытке госпереворота в Черногории в 2016 году и были признаны виновными, однако недавно Высший суд Черногории оправдал их.