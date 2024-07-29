Эрдоган пригрозил, что Турция может войти в Израиль

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что Турция может вмешаться в ситуацию в Израиле, как она это делала в прошлом в Ливии и в Нагорном Карабахе.

Заявление Эрдогана приводит агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

Эрдоган, ярый критик наступления Израиля в Секторе Газа, коснулся этой темы, восхваляя оборонную промышленность Турции.

"Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог делать эти бессмысленные вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними", – сказал Эрдоган на собрании своей Партии справедливости и развития в его родном городе Ризе.

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"Нет никакой причины, почему мы не можем этого сделать... Мы должны быть сильными, чтобы сделать эти шаги", – добавил Эрдоган.

Похоже, что президент Эрдоган имел в виду прошлые действия Турции. В 2020 году Турция отправила военнослужащих в Ливию в поддержку признанного ООН правительства национального единства Ливии.

В то же время Турция отрицает свою непосредственную роль в военных операциях Азербайджана в Нагорном Карабахе, но в прошлом году заявила, что использует "все средства", включая военную подготовку и модернизацию, чтобы поддержать своего близкого союзника.

Недавно Эрдоган обвинил Израиль в планах "распространить войну" на Ливан.