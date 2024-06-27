Эрдоган обвинил Израиль в планах "распространить войну" на Ливан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае военного наступления на территорию Ливана Израиль может спровоцировать масштабную катастрофу во всем регионе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР), сообщает Anadolu.

Турецкий лидер заявил, что Израиль, "опустошив сектор Газа, теперь нацелился на Ливан".

"Планы (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху по распространению войны на весь регион приведут к большой катастрофе", – отметил Эрдоган.

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Он призвал страны исламского мира и Ближнего Востока первыми отреагировать "на эти кровавые планы".

"Турция поддерживает братский ливанский народ и государство. Я призываю другие страны региона проявить солидарность с Ливаном", – добавил президент.

Эрдоган также подверг резкой критике западные страны за поддержку Израиля на фоне его военной операции против терористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

"Мы видим, что западные державы оказывают закулисную поддержку Израилю. Чрезвычайно тяжело и вызывает крайнее сожаление то, что государства, разглагольствующие о свободе, правах человека и справедливости, находятся в плену у такого писхически больного, как Нетаньяху", – резюмировал он.

Накануне министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан как можно быстрее покинуть Ливан на фоне региональной напряженности, связанной с возможной операцией Израиля в этой стране.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных боевых действий против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу.

В то же время он добавил, что как только интенсивные бои в Газе закончатся, Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились бои с "Хезболлой".

В США предупредили, что наступление Израиля на Ливан может привести к ответу Ирана, который станет на защиту боевой группировки "Хезболла".