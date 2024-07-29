Байден призвал ограничить иммунитет для экс-президентов США

Президент США Джо Байден в понедельник, 29 июля, объявил предложения реформы Верховного суда и поправок в Конституцию, которые, среди прочего, предусматривают ограничение иммунитета для бывших лидеров государства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".

В администрации Байдена отметили, что последние этические скандалы вокруг Верховного суда нарушают необходимость его реформирования, чтобы "никто – ни президент, ни Верховный суд – не был над законом".

Там изложили три предложения, одно из которых предусматривает внесение поправки в Конституцию США об отсутствии иммунитета у бывшего президента "за преступления, совершенные во время пребывания в должности".

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"Поправка под названием "Никто не стоит над законом" будет определять, что Конституция не предоставляет никакого иммунитета от федерального уголовного обвинения, судебного разбирательства, осуждения или наказания на основании предыдущего пребывания в должности президента", – говорится в сообщении.

Еще два предложения касаются ограничения срока полномочий судей Верховного суда США 18 годами (сейчас такого ограничения нет) и создания обязывающего механизма, при котором судьи бы придерживались этического кодекса (кодекс разработали в прошлом году, но санкций за его нарушение не предусмотрено).

Администрация Байдена выразила готовность к сотрудничеству с Конгрессом и американским народом для "предотвращения злоупотребления президентской властью, восстановления доверия к Верховному Суду и укрепления гарантий демократии", отметили в Белом доме.

Все перечисленные изменения невозможно утвердить без согласия Конгресса США, одну из палат которого контролирует оппозиционная Республиканская партия.

Их опубликовали после знакового решения Верховного суда США в начале июля, который установил, что экс-президент Дональд Трамп имеет определенный уровень иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Это решение поставило под сомнение другие уголовные обвинения против Трампа и подверглось критике как такое, что снимает предохранители от злоупотребления властью будущими президентами США.