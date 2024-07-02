Байден отреагировал на решение Верховного суда, который частично встал на сторону Трампа

Президент США Джо Байден считает опасным решение Верховного суда Соединенных Штатов, который признал наличие у Трампа частичного иммунитета по делу, касающемуся событий под Капитолием 6 января 2021 года.

Как пишет "Европейская правда", его цитирует Reuters.

Байден в выступлении отметил, что решение суда означает, что Трамп вряд ли предстанет перед судом до нынешних президентских выборов за его попытки изменить результаты выборов 2020 года, и что это создает опасный прецедент.

"Это государство основано на принципе, что в Америке нет королей. Каждый из нас равен перед законом. Никто не стоит над законом. Даже президент США", – подчеркнул Джо Байден.

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По его мнению, вывод Верховного суда можно трактовать как то, что четких границ допустимых действий президента практически нет.

"Это опасный прецедент, потому что полномочия на этой должности больше не будут ограничены законом. Единственными ограничениями будут те, которые сам себе установил президент", – отреагировал Джо Байден.

Напомним, 1 июля Верховный суд Соединенных Штатов признал, что бывший президент Дональд Трамп имеет определенный уровень иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Решением шести судей против трех суд постановил, что, хотя бывшие президенты пользуются иммунитетом за действия, совершенные в пределах своих конституционных полномочий, они не имеют иммунитета за действия, которые совершают частным образом.

Напомним, в начале августа 2023 года спецпрокурор Министерства юстиции США объявил Трампу четыре обвинения по делу о штурме Капитолия, в частности заговор с целью введения в заблуждение и препятствование официальному расследованию.

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