В Беларуси сообщили об освобождении режимом Лукашенко некоторых политзаключенных

В Беларуси сообщили о выходе на свободу некоторых политзаключенных после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко накануне анонсировал освобождение части оппонентов его режима.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В инициативе "Палитвязынка", которая помогает женщинам-политзаключенным, появилось сообщение о "хороших новостях" из женской колонии, пишет издание "Наша Нива". "Ждем фото на свободе", – отметили правозащитники.

Имена освобожденных и их количество пока не сообщают.

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Издание связывает освобождение политзаключенных со вчерашним заявлением Александра Лукашенко, который сказал, что часть осужденных может быть освобождена в ближайшие дни.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в свою очередь сообщила, что "сегодня мы узнали о первых случаях освобождения некоторых политзаключенных".

"Я счастлива, что люди свободны. Ведь свобода, здоровье и жизнь – это самые важные ценности, которыми обладает человек. Для семьи и близких политзаключенных возможность наконец обнять и услышать голоса друг друга является невероятным облегчением", – заявила она.

Накануне Лукашенко допустил, что вскоре на свободу могут выйти тяжелобольные люди, преимущественно с раковыми заболеваниями.

По состоянию на конец мая, по данным правозащитного центра "Весна", известно о более 90 политзаключенных, состояние здоровья которых тяжелое.

Также за решеткой находятся 65 политзаключенных старше 60 лет, многие из которых имеют серьезные проблемы со здоровьем.

По состоянию на 2 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 1409 человек.

Весной Лукашенко намекнул, что белорусские службы могут надавить на белорусов-оппонентов режима, которые выехали за границу, мерами против их родственников внутри страны.

