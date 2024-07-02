Лукашенко може відпустити на свободу важкохворих опонентів свого режиму

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко допустив, що невдовзі на свободу можуть вийти деякі опоненти його режиму.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє державне агентство Білорусі "Белта".

"Не дивуйтеся, якщо за кілька днів на волю вийдуть дуже тяжкохворі (як про них пишуть) наші, які не встигли втекти і перебувають у місцях не таких віддалених, які ламали, кришили країну у 2020 році", – сказав Лукашенко.

За його словами, це дійсно важкохворі люди переважно з раковими захворюваннями.

Реклама:

"Ми по-людськи підходимо і ставимося до всіх", – заявив Лукашенко.

Станом на кінець травня, за даними правозахисного центру "Весна", відомо про понад 90 політв'язнів, стан здоров'я яких важкий. Також за ґратами перебувають 65 політв'язнів, старших за 60 років, багато з яких мають серйозні проблеми зі здоров'ям.

Станом на 2 липня в Білорусі визнано політичними в'язнями 1409 осіб.

Навесні Лукашенко натякнув, що білоруські служби можуть натиснути на білорусів-опонентів режиму, які виїхали за кордон, заходами проти їхніх родичів всередині країни.